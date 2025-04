Schwerer Raub in Wohnung

Am Ostermontag, 21.04.25, kam es in der Innenstadt von Mayen zu einem Raub.

Gegen 05:30 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Anwesen kam es zum Kontakt zwischen den Tätern und den beiden Bewohnern im Zuge dessen die Bewohner verletzt wurden. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei fragt, wer in den frühen Morgenstunden zwischen 05:00 Uhr und 06:30 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich Konner Pfad / Im Bannen gemacht hat.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mayen (02651/8010) oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0





