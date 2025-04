Schnupperpraktikum in den Osterferien bei der Polizeiinspektion Cochem

Cochem (ots) -



Vom 14.04.-16.04.2025 fand wieder ein 3-tägiges Schnupperpraktikum, durchgeführt von der Polizei Cochem, statt.

4 interessierte Schüler*innen erhielten Informationen über den interessanten und abwechslungsreichen Beruf des Polizisten / der Polizistin.



Den ersten Tag verbrachten die Schüler auf der Polizeiinspektion Cochem.

Hier bekamen sie einen Einblick in die vielen verschiedenen Sparten des Berufes sowie den Alltag auf einer Polizeidienststelle.

Ihnen wurden des Weiteren die Voraussetzungen für eine Ausbildung bei der Polizei erläutert.

Zusätzlich duften Sie bei einer Fahrt mit dem Schiff der Wasserschutzpolizei selbst das Steuer übernehmen.

Herr Wolfgang Behrens von der Verkehrswacht Cochem-Zell e.V. erläuterte den Schülern die Auswirkungen von Alkohol und Drogen auf den Körper mithilfe der sogenannten Rauschbrille.



Am nächsten Tag fuhren die Praktikanten zur Kriminalpolizei in Mayen und erhielten dort einen Einblick in deren Arbeitsfeld.

Im Anschluss durften sie den Kollegen der Polizeiinspektion Cochem bei einer Verkehrskontrolle über die Schulter schauen.



Am 3. Tag fuhren Sie zur Hochschule der Polizei in Lautzenhausen.

Dort erhielten Sie unter anderem Informationen über die Ausbildung und durften ihr sportliches Können unter Beweis stellen.



Als Reflektion gab es einen durchweg positiven Eindruck der 3-tägigen Veranstaltung.

Einige Schüler wurden auch durch die vergangenen Tage darin bestärkt, eventuell eine Ausbildung zur Polizeibeamtin / zum Polizeibeamten zu beginnen.

Bianca Schuhmacher von der Polizei Cochem dankt allen Beteiligten, die zum Gelingen des Schnupperpraktikums beigetragen haben.



