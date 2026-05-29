Schmuckdiebstahl durch falsche Schrottsammler - Zeugen gesucht





Bislang unbekannte Täter gaben sich als Schrottsammler aus und sprachen gezielt Anwohner an. Während Schrott eingesammelt wurde, gelangte einer der beiden Täter unbemerkt in ein Wohnhaus und entwendete dort Schmuck sowie weitere Gegenstände.



Die Täter waren mit einem weißen Kleintransporter unterwegs.



Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu dem weißen Kleintransporter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Mayen unter der Telefonnummer 02651/801-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



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Telefon: 02651-801-302





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