Polizeidirektion Mayen
Schlussmeldung zum Unfall am Roßberg, Altenahr
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Altenahr, B 257 (ots) - Der beteiligte Kradfahrer touchierte im Kurvenbereich den entgegenkommenden PKW und kam in der Folge zu Sturz.


Dabei zog sich der Kradfahrer Verletzungen im Bereich der Rippe zu. Er wurde zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Insassen des PKW blieben unverletzt.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Die Fahrbahn ist in beide Richtungen für den Verkehr wieder freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 026110357399


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren