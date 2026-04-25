Dabei zog sich der Kradfahrer Verletzungen im Bereich der Rippe zu. Er wurde zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus verbracht.
Die Insassen des PKW blieben unverletzt.
An allen beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden.
Die Fahrbahn ist in beide Richtungen für den Verkehr wieder freigegeben.
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Schlussmeldung zum Unfall am Roßberg, Altenahr