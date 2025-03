Saisonstart der Touristenfahrten auf dem Nürburgring – Polizei Adenau kontrolliert Verkehrssünder

Bei strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen mobilisierten sich viele Fahrzeugliebhaber der Tuning/Poser Szene um den Nürburgring zu besuchen. Der enorme Andrang führte zwischenzeitlich zu Verkehrsstörungen rund um den Nürburgring. Viele Schaulustige versammelten sich an szenetypischen Örtlichkeiten um das Poserverhalten mancher Verkehrsteilnehmer zu filmen. Die PI Adenau führte Verkehrskontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeiten durch. Es wurden Geschwindigkeitsmessungen umgesetzt, das Verhalten der Verkehrsteilnehmer geahndet und Umbauten an den Pkw überprüft. Die PI Adenau nahm 27 Verkehrsunfälle auf und verfolgte 23 Ordnungswidrigkeitsanzeigen im Bereich Geschwindigkeit, Erlöschen der Betriebserlaubnis und Driften. Weiterhin wurden 29 Verwarnungen ausgesprochen. Bei zahlreichen Filmern entlang der Fahrbahn, welche die Verkehrsteilnehmer zu ihrem Fehlverhalten animierten, wurden Platzverweise ausgesprochen.



