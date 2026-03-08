Saisonstart bei den Touristenfahrten am Nürburgring lockt zahlreiche Besucher

Das milde Wetter sorgte für ideale Bedingungen und lockte zahlreiche Motorsportfans, Ausflügler und Autofahrer in die Eifel.



Aufgrund des zu erwartenden hohen Besucheraufkommens führte die Polizei im Umfeld des Nürburgrings verstärkte Verkehrs- und Kontrollmaßnahmen durch. Hierbei lag der Fokus insbesondere auf technischen Kontrollen von Fahrzeugen sowie der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmenden.



Im Bereich der Zufahrtsstraßen rund um den Nürburgring kam es zeitweise zu erhöhtem Verkehrsaufkommen. Größere Verkehrsbehinderungen blieben jedoch aus. Die meisten Besucher verhielten sich rücksichtsvoll und hielten sich an die geltenden Verkehrsregeln.



Im Rahmen der Kontrollen überprüften die eingesetzten Kräfte zahlreiche Fahrzeuge. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten in mehreren Fällen technische Veränderungen fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. In Folge dessen wurden zahlreiche Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei mehreren ausländischen Fahrzeugführern wurden Sicherheitsleistungen zur Sicherstellung der Durchführung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens vor Ort einbehalten.

Ein weiterer Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Überwachung von unnötigem Fahrzeuglärm. Insbesondere im Bereich der Ortsdurchfahrten sowie an bekannten Treffpunkten der Tuning- und Motorsportszene stellten die Einsatzkräfte wiederholt Verstöße aufgrund von zu lauten Fahrzeugen sowie vermeidbarem Lärm fest. Hierzu zählten unter anderem unnötiges Beschleunigen, sogenanntes "Posing" sowie das Verursachen von übermäßigem Motorenlärm. In entsprechenden Fällen leitete die Polizei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Neben den Kontrollen auf den Zufahrtsstraßen zeigte die Polizei auch verstärkt Präsenz an beliebten Treffpunkten der Tuning- und Motorsportszene, um mögliche Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden.



Die Polizei kündigt an, auch in den kommenden Wochen und Monaten während der Touristenfahrten verstärkt Kontrollen im Umfeld des Nürburgrings durchzuführen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.



