Bislang unbekannte Täter beschädigten, an den Pkw, Mazda 6, BMW 323 i, Seat Ibiza, Fiat Punto und einem Skoda 6Y, die Heckscheibenwischer. Die Täter hinterließen einen noch nicht zu beziffernden Sachschaden.
Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigungen von 5 Fahrzeugen - Zeugen gesucht
