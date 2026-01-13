Sachbeschädigungen in Automatenverkaufsraum - Zeugen gesucht

56727 Mayen-Kürrenberg, Hauptstraße (ots) - Wie der Polizei Mayen gestern angezeigt wurde, kam es in der Zeit vom 10.01.2026, 18:00 Uhr, bis 11.01.2026, ca. 21:40 Uhr, zu mehren Sachbeschädigungen in einem Verkaufsraum, in dem zwei Selbstbedienungsautomaten stehen.

Die bislang unbekannten Täter schlugen eine Gipswand ein, rissen einen Rollladengurt, zwei Deckenlampen und eine Überwachungskamera ab. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 500.- EUR.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



