Die bislang unbekannten Täter schlugen eine Gipswand ein, rissen einen Rollladengurt, zwei Deckenlampen und eine Überwachungskamera ab. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 500.- EUR.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigungen in Automatenverkaufsraum - Zeugen gesucht
