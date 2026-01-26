Sachbeschädigungen an mehreren PKW – Zeugen gesucht

Die Fahrzeuge wurden alle mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Im Nachtigallenweg wurden ein schwarzer, VW-Golf beschädigt, in der Kreuzstraße ein weißer PKW, Mitsubishi und ein weißer, BMW, X1 sDrive20i. An allen Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden, die derzeit noch nichtabschließend beziffert werden können.

Die Tatzeiten lagen zwischen dem 23.01.2026, ca. 08:00 Uhr bis 24.01.2026, 15:00 Uhr.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell