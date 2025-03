Bad Neuenahr-Ahrweiler - Wadenheimer Platz (ots) - Am 18.03.2025 erhielt die Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler den Hinweis, dass am Wadenheimer Platz in Bad Neuenahr-Ahrweiler das Blumenbeet, sowie ein Mülleimerdeckel, beschädigt wurden.