Sachbeschädigung durch Graffiti in Kottenheim

Im Zeitraum vom 11.-13.10.2025 kam es in Kottenheim im Bereich des Bolzplatzes/Bienengartens erneut zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Ein Werbeschild des Streuobstwiesenvereins wurde durch bislang unbekannte/n Täter durch das Aufsprühen und Aufmalen diverser Schriftzüge beschädigt.

Bereits im Juli kam es zu einem ähnlich gelagerten Sachverhalt. Die Wand der Turnhalle, eine Sitzgruppe, sowie ein Mülleimer wurden mit Graffiti bemalt. Es dürfte hier ein Zusammenhang bestehen.

Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen und Beobachtungen zum geschilderten Sachverhalt an die Polizeiinspektion Mayen, Tel. 02651-8010, zu wenden.



