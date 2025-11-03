Der Schaden wurde am 02.11.2025 durch Anwohner festgestellt. Die sinnlose Sachbeschädigung verursachte einen Sachschaden von ca. 500.- EUR.
Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.
Sachbeschädigung durch Graffiti an Trafohäuschen
