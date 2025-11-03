Sachbeschädigung durch Graffiti an Trafohäuschen

Vermutlich in der Halloweennacht wurde das Trafohäuschen im Bell mit mehreren bunten, dicken Filzstiften beschmiert.

Der Schaden wurde am 02.11.2025 durch Anwohner festgestellt. Die sinnlose Sachbeschädigung verursachte einen Sachschaden von ca. 500.- EUR.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



