



Nach bisherigen Erkenntnissen besprühte der Unbekannte Täter an drei Gebäudeseiten mehrere Fenster mit schwarzer Sprühfarbe. Betroffen sind die Seiten in Richtung Parkplatz, zur Bergstraße sowie zur Hauptstraße. Zudem wurden mehrere Fenster mit Eiern beworfen. Darüber hinaus beschädigte der Täter in der Hauptstraße einen Parkscheinautomaten ebenfalls mittels Graffiti. Insgesamt entstand ein hoher Sachschaden.



Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Rathauses oder der Hauptstraße verdächtige Personen oder sonstige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Engelmann, PK

Telefon: 0261-103-57350





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