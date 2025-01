Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, dem 21.01. kam es zwischen 11:00 Uhr und 15:40 Uhr in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Bereich der Straße In der Hostert im Stadtteil Bachem zu einer Sachbeschädigung an einem PKW.

Am Dienstag, dem 21.01., kam es zwischen 11:00 Uhr und 15:40 Uhr in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Bereich der Straße In der Hostert im Stadtteil Bachem zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der blaue Opel Tigra war dort am Straßenrand geparkt worden. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug wurde festgestellt, dass die Seitenscheibe an der Fahrertür eingeschlagen wurde. Täterhinweise liegen keine vor.



Verdächtige Beobachtungen können unter der Telefonnummer 02641/9740 bei der Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler mitgeteilt werden.



