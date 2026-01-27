Mayen, Kolpingstraße
Sachbeschädigung an PKW - Zeugenaufruf
Symbolbild

Symbolbild

dpa

Im Zeitraum von Freitag, 23.01.2026, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 27.01.2026, 17.30 Uhr, kam es in der Kolpingstraße in Mayen zu einer Sachbeschädigung an einem Firmenfahrzeug.

Bislang unbekannte Täter beschädigten an dem dort geparkten PKW der Marke Dacia den rechten Außenspiegel. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Zeugen, welche Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen
Kaster, PHK

Telefon: 02651-801-0
E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren