Bislang unbekannte Täter beschädigten an dem dort geparkten PKW der Marke Dacia den rechten Außenspiegel. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Zeugen, welche Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.
Sachbeschädigung an PKW - Zeugenaufruf
