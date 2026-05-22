Sachbeschädigung an PKW und zwei ausgebrannte Fahrzeuge

Die alarmierte Feuerwehr Sinzig konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein nahegelegenes Gebäude verhindern. In Tatortnähe lagen Mülltonnen auf der Straße und es konnten noch fünf zum Teil stark beschädigte Kraftfahrzeuge festgestellt werden. Nach dem Hinweis eines Anwohners über laute Geräusche im Bereich der Straße Am Teich konnten die zwei flüchtenden Personen im Alter von 17 und 19 Jahren nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Der Gesamtschaden dürfte für die erheblichen Sachbeschädigungen im höheren fünfstelligen Bereich liegen.



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