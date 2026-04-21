Das Fahrzeug stand am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 20. Das Kfz wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ca. 300.- EUR.
Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung an Kfz - Zeugen gesucht
Das Fahrzeug stand am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 20. Das Kfz wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ca. 300.- EUR.