Sachbeschädigung an Hauseingangstür

Mayen, Im Keutel (ots) - In der Nacht von Samstag, 17.05.2025, auf Sonntag, 18.05.2025, wurde Im Keutel in Mayen eine Hauseingangstür durch bislang unbekannte Täter beschädigt.

Seitens der Polizei Mayen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Die Polizei Mayen sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Rosengasse 2

56727 Mayen

Kaster, PHK



Telefon: 02651-801-0

E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell