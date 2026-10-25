Eppenberg
Sachbeschädigung an Damwildgehege - Tiere entlaufen
Symbolbild

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dpa

Im Zeitraum vom 13.10.2026 bis zum 14.10.2026 kam es im Bereich Firmbach in 56759 Eppenberg zu einer Sachbeschädigung an einem Damwildgehege.



Bislang unbekannte Täter durchtrennten mittels eines Seitenschneiders Teile der Umzäunung des Geheges. Hierdurch war es den darin gehaltenen Damwildtieren möglich, das Gehege zu verlassen und in das angrenzende Waldgebiet zu entlaufen.

Es ist davon auszugehen, dass die entlaufenen Tiere in der freien Wildbahn nur geringe Überlebenschancen haben.

Die Polizeiinspektion Cochem hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Damwildgeheges wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02671-9840 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
Telefon: 02671-9840


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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