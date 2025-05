Rückwärtsfahrender Bus auf der B9 Ausfahrt Sinzig

Am Sonntagabend, den 11.05.2025, gegen 17:30 Uhr konnte von einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Remagen auf der Bundesstraße 9 in Höhe der Ausfahrt Sinzig (Fahrtrichtung Bonn) ein Linienbus des Schienenersatzverkehrs festgestellt werden, welcher an besagter Ausfahrt rückwärts fuhr.



Hierfür nutzte das Fahrzeug sowohl den dortigen Seitenstreifen, als auch Teile der rechten Fahrspur.

Hierdurch mussten mehrere Verkehrsteilnehmer stark bremsen und nach links auf die zweite Fahrspur auseichen. Auch der Streifenwagen musste nach links ausweichen, um eine Kollision mit dem Heck des Linienbusses zu vermeiden.

In der Folge konnte der Linienbus in Höhe der Ortslage Sinzig einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Die Polizei Remagen bittet Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, oder selbst gefährdet wurden, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Remagen

Telefon: 02642 9382-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell