Radfahrer stürzt auf Landstraße und verletzt sich schwer

Am 27.06.25 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus dem Kreis Cochem-Zell mit seinem Fahrrad, einem Gravelbike, die L120 von Bell in Fahrtrichtung Mendig.

Der Radfahrer stürzte bei abschüssigem Streckenverlauf ohne Beteiligung eines weiteren Fahrzeuges. Infolge des Sturzes zog er sich massive Kopfverletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Fahrradfahrer befand sich zunächst in lebensbedrohlichem Zustand, konnte jedoch stabilisiert werden und ist außer Lebensgefahr. Für den Zeitraum des Rettungseinsatzes musste die L120 kurzzeitig gesperrt werden.



