Radarmessungen...

Auf dem betroffenen Streckenabschnitt beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 80 km/h.

Insgesamt wurden dabei über 400 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Tagesschnellster war ein PKW mit gemessenen 137 km/h.

Die Folge wird ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg und ein Bußgeld sein.

Überhöhte Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu den Hauptunfallursachen und nicht selten kommt es dabei auch zu Personenschäden.

Die Kontrollen dienen dazu, die Verkehrssicherheit auf den Straßen zu erhöhen, damit jeder sicher und gesund ankommt.

Vor diesem Hintergrund wird die PI Mayen auch weiterhin Geschwindigkeitskontrollen an verschiedenen Stellen durchführen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

PHK Lars Brummer



Telefon: 02651-801211





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