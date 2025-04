Radarkontrolle...jeder fünfte Fahrzeugführer war zu schnell unterwegs

Am Mittwoch, 16.04.2025 wurde auf der B262 zwischen Mendig und Mayen eine Radarkontrolle durchgeführt.

Im Kontrollbereich gilt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Zwischen 07.00 Uhr und 12.00 Uhr mussten insgesamt 363 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Im Verhältnis war das jedes fünfte Fahrzeug. Erschreckend dabei, dass ein PKW-Fahrer bei erlaubten 80 km/h mit 160 km/h unterwegs war. Viele Gemessene lagen im Bereich von Bußgeldern, Punkten in Verkehrszentralregister und auch im Bereich von Fahrverboten.



Geschwindigkeit zählt noch immer zu den Hauptunfallursachen und eine überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit beeinträchtigt die Verkehrssicherheit auf unseren Straßen wesentlich.

Daher wird die Polizeiinspektion Mayen weiterhin zu verschiedenen Zeiten an ausgewählten Stellen solche Kontrollen durchführen.

Wir möchten, dass jeder sicher und ohne Unfall ankommt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

PHK Lars Brummer



Telefon: 02651-801211





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell