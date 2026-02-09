Pressenachtragsmeldung Wohnhausbrand

Der Brand konnte zwischenzeitlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Wohnraum brannte jedoch vollständig aus. Personen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt.

Die Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen, die durch die Kriminalinspektion Mayen übernommen werden.



