Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines Linienbusses die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte hierbei sieben PKW.
Durch den Verkehrsunfall wurden vier Personen leichtverletzt, mehrere Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.
Der Habsburgring musste für Bergungsarbeiten ca. 3 Stunden voll gesperrt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Pressenachmeldung Verkehrsunfall mit Linienbus in Mayen
Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines Linienbusses die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte hierbei sieben PKW.