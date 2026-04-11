Pressenachmeldung - Brand bei Recyclingfirma



Auf dem Gelände der Firma hatte sich Kunststoffmüll entzündet. Ein Übergreifen der Flammen auf Gebäudeteile konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Die Löscharbeiten werden bis in die Abendstunden andauern.

Es gab keine Verletzten.

Die Brandursache ist zunächst unklar.

Feuerwehr und Polizei sind mit ca. 65 Einsatzkräften vor Ort.



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