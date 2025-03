Pressemitteilung der Polizei Adenau für das Wochenende 14.03. bis 16.03.2025

Bei zwei Unfällen kam es zum Zusammenstoß mit Wildtieren. Bei drei weiteren Unfällen wurden ein oder mehrere Unfallbeteiligte leicht bzw. schwer verletzt. Weiterhin ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle, bei denen der Unfallverursacher vom Unfallort flüchtete.



Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der L 73 bei Müsch

Der alleinbeteiligte Motorradfahrer befuhr am Sonntag Abend gegen 17:00 Uhr mit seinem Fahrzeug die L 73 aus Antweiler kommend in Fahrtrichtung Müsch. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit brach das Heck des Motorrads in einer Linkskurve kurz vor dem Ortseingang Müsch aus. Hierdurch kollidierte der Fahrer mit dem dortigen Bordstein und kam zu Fall. Durch den Unfall erlitt der Motorradfahrer mittelschwere Verletzungen und wurde im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme war die L 73 in diesem Bereich voll gesperrt.



Verkehrsunfall Döttinger Höhe an der Einmündung B 258/L92 bei Herresbach mit leichtverletzten Personen

Der Unfallverursacher befuhr am Sonntagabend gegen 17:30 Uhr mit seinem Pkw die B 258 in Richtung ED Tankstelle Döttinger Höhe. Im Anschluss wollte er nach links auf die L 92 in Richtung Adenau einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Pkw. Die Fahrzeuge kollidierten frontal. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführer und eine Mitfahrerin wurden im Anschluss aufgrund ihrer leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Während des Zeitraums der Unfallaufnahme war die Fahrbahn einseitig gesperrt.



