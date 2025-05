Pressemeldung Polizeiinspektion Adenau für das Wochenende 23.05.2025 bis 25.05.2025

In der Gesamtbetrachtung ereigneten sich 8 Verkehrsunfälle mit Sachschäden sowie eine Verkehrsunfallflucht.



Am 24.05.2025 um 10:35 Uhr befuhr ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Fahrzeugführer die Maternusstraße in 53534 Pomster. Höhe der Hausnummer 75 kam es im Begegnungsverkehr zu einer Kollision der Fahrzeugspiegel mit einem Fahrzeug des Gegenverkehrs. Der Unfallverursacher verließ nach der Kollision unerlaubt die Unfallstelle. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte der Unfallverursacher ermittelt werden.



Neben den vorgenannten Verkehrsunfällen kam es am 24.05.2025, gegen 18:52 Uhr, zu einer Trunkenheitsfahrt auf der L 10 in der Gemarkung Kaltenborn. In diesem Zusammenhang konnte ein 29-jähriger ausländischer Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dieser wurde festgestellt, dass bei dem Fahrzeugführer eine alkoholbedingte Verkehrsuntüchtigkeit vorlag. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine erhebliche Atemalkoholkonzentration. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Hier wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



Am 24.05.2025 im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde eine auf einer Baustelle auf dem Camping Gut Pützfeld in Ahrbrück befindliche Rüttelplatte der Marke Ammann durch bisher unbekannte Täter entwendet.

Wer Hinweise zu der genannten Straftat geben kann oder im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht hat, der meldet sich bitte bei Polizeiinspektion Adenau unter der Telefonnummer 02691-9250.



