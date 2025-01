Pressemeldung der PI Mayen für das Wochenende vom 03.01.-05.01.2025

In drei Fällen kam es zum Zusammenstoß mit Wildtieren.



Am späten Freitagnachmittag wurde der Polizeiinspektion Mayen im Bereich Koblenzer Straße ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gemeldet.

Vor Ort stellten die Beamten bei der Unfallaufnahme fest, dass eine 41jährige PKW-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam und gegen eine Garage gefahren war. Sie wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und war durch den Unfall nur bedingt ansprechbar. Gesundheitliche Probleme bei der Fahrzeugführerin können als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.



Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei Mayen ein LKW gemeldet, der auf der B 262 von der BAB 48 kommend in Fahrtrichtung Mayen im Bereich des Parkplatzes auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben gerutscht war. Der LKW konnte nur unter großem Aufwand geborgen werden. Die B 262 war aufgrund der Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen





Telefon: 02651-801-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell