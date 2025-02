Pressemeldung der PI Mayen für das Wochenende 07.-09.02.2025

Verletzt wurde dabei niemand.



Im Zeitraum vom 07.02. bis 08.02. wurde ein in der Hospitalgasse in Mayen geparkter PKW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren oder Rangieren beschädigt.



Am 08.02. befuhr mutmaßlich ein LKW die Marktstraße in Polch in Fahrtrichtung Vormaystraße. Auf Höhe des Anwesens Marktstraße 7 geriet der LKW auf den Gehweg und drückte dabei ein auf dem Gehweg provisorisch aufgestelltes Verkehrszeichen gegen die Grundstücksmauer. Dabei wurde die Grundstücksmauer des Anwesens sowie der Standfuß des Verkehrszeichens beschädigt.



In der Nacht von Samstag auf Sonntag rückten die Beamten zudem viermal wegen Ruhestörungen aus.



Bezüglich der Verkehrsunfallfluchten bittet die Polizei alle Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und/oder den Unfallverursachern machen können, sich unter der 02651/8010 bei der Polizei Mayen zu melden.



