53505 Altenahr
Presseerstmeldung - Vollsperrung B257 Höhe Kreuzberg nach Verkehrsunfall

Symbolbild

dpa

53505 Altenahr - B257 (ots) - Aktuell kommt es im Bereich Altenahr - B257 Höhe der Ortslage Kreuzberg zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften nach einem Verkehrsunfall.

Nach ersten Informationen wurden keine Personen schwerer verletzt. Die Strecke ist aktuell von der Einmündung B257 - Roßberg und auf Höhe der Ortslage Kreuzberg in beide Richtungen vollgesperrt. Es wird gebeten von Presseanfragen abzusehen. Es wird zeitnah nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

0261-10357399


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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