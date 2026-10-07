Masburg
Presseerstmeldung: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Gegen 17:22 Uhr wurde seitens der Rettungsleitstelle Koblenz hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall mit Personenschaden an der Kreuzung L99/K12 bei Masburg mitgeteilt.

Derzeit laufen noch die Rettungsarbeiten. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz. Durch
die Einsatzmaßnahmen kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen des Verkehrs im genannten Bereich

Von weiteren Anfragen bitten wir derzeit abzusehen, es wird zeitnah
nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Cochem
02671/9840


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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