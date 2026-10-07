Derzeit laufen noch die Rettungsarbeiten. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz. Durch
die Einsatzmaßnahmen kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen des Verkehrs im genannten Bereich
Von weiteren Anfragen bitten wir derzeit abzusehen, es wird zeitnah
nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizei Cochem
02671/9840
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Presseerstmeldung: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Derzeit laufen noch die Rettungsarbeiten. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz. Durch