Presseerstmeldung: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gegen 17:22 Uhr wurde seitens der Rettungsleitstelle Koblenz hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall mit Personenschaden an der Kreuzung L99/K12 bei Masburg mitgeteilt.

Derzeit laufen noch die Rettungsarbeiten. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz. Durch

die Einsatzmaßnahmen kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen des Verkehrs im genannten Bereich



Von weiteren Anfragen bitten wir derzeit abzusehen, es wird zeitnah

nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizei Cochem

02671/9840





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