Presseerstmeldung: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag, den 04.09.2026 kam es gegen 00:10 Uhr im Einmündungsbereich der B259 / K2 im Bereich der Ortslage 56766 Ulmen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen.

Hierbei wurden mehrere Insassen - zum Teil schwer - verletzt.

Der Bereich der Unfallstelle ist momentan voll

gesperrt. Derzeit befinden sich Kräfte des Rettungsdienstes, der örtlichen Feuerwehr und der Polizei im

Einsatz.



Es wird gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.



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Polizeidirektion Mayen

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Moselstraße 31

56812 Cochem



Ulmer, PK



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