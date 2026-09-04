Ulmen
Presseerstmeldung: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Freitag, den 04.09.2026 kam es gegen 00:10 Uhr im Einmündungsbereich der B259 / K2 im Bereich der Ortslage 56766 Ulmen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen.

Hierbei wurden mehrere Insassen - zum Teil schwer - verletzt.
Der Bereich der Unfallstelle ist momentan voll
gesperrt. Derzeit befinden sich Kräfte des Rettungsdienstes, der örtlichen Feuerwehr und der Polizei im
Einsatz.

Es wird gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem
Moselstraße 31
56812 Cochem

Ulmer, PK

Telefon: 02671 9840


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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