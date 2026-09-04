Hierbei wurden mehrere Insassen - zum Teil schwer - verletzt.
Der Bereich der Unfallstelle ist momentan voll
gesperrt. Derzeit befinden sich Kräfte des Rettungsdienstes, der örtlichen Feuerwehr und der Polizei im
Einsatz.
Es wird gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem
Moselstraße 31
56812 Cochem
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Presseerstmeldung: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Hierbei wurden mehrere Insassen - zum Teil schwer - verletzt.