Polizeidirektion Mayen
Presseerstmeldung - Verkehrsunfall auf der L 98 zwischen Welling und Ochtendung.
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ochtendung, L 98 (ots) - Aktuell befinden sich die Polizei und der Rettungsdienst auf der L 98 zwischen Welling und Ochtendung im Einsatz.

Dort kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Die L 98 ist aktuell in diesem Bereich voll gesperrt.
Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Medieninformation folgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen
Kaster, PHK

Telefon: 02651-801-0
E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de


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