Presseerstmeldung - Verkehrsunfall auf der L 98 zwischen Welling und Ochtendung.

Ochtendung, L 98 (ots) - Aktuell befinden sich die Polizei und der Rettungsdienst auf der L 98 zwischen Welling und Ochtendung im Einsatz.

Dort kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Die L 98 ist aktuell in diesem Bereich voll gesperrt.

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Medieninformation folgt.



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