Sinzig
Presseerstmeldung-Verkehrsunfall auf der L 82 zwischen Sinzig und Sinzig-Franken
Symbolbild
dpa

Derzeit befinden sich Rettungsdienst und Polizei im Einsatz auf der L 82, zwischen Sinzig und Sinzig OT Franken.

Dort kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW. Medienvertreter werden gebeten, von Nachfragen abzusehen. Es wird umgehend nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen

Telefon: 02642-93820


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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