Dort kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW. Medienvertreter werden gebeten, von Nachfragen abzusehen. Es wird umgehend nachberichtet.
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Presseerstmeldung-Verkehrsunfall auf der L 82 zwischen Sinzig und Sinzig-Franken
Dort kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW. Medienvertreter werden gebeten, von Nachfragen abzusehen. Es wird umgehend nachberichtet.