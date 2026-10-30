Die Bundesstraße ist im betroffenen Streckenabschnitt für die Dauer der Einsatz- und Bergungsmaßnahmen zunächst voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.
Weitere Informationen zum Unfallhergang sowie zu möglichen Verletzten liegen derzeit noch nicht vor.
Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
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Presseerstmeldung - Verkehrsunfall auf der B412