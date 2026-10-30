Presseerstmeldung - Verkehrsunfall auf der B412

Auf der B412 zwischen der Anschlussstelle Wehr und Rieden kam es zu einem Verkehrsunfall, an dem nach derzeitigem Kenntnisstand ein Lkw sowie zwei Pkw beteiligt sind.



Die Bundesstraße ist im betroffenen Streckenabschnitt für die Dauer der Einsatz- und Bergungsmaßnahmen zunächst voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Weitere Informationen zum Unfallhergang sowie zu möglichen Verletzten liegen derzeit noch nicht vor.

Es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell