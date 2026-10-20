Presseerstmeldung - Dachstuhlbrand in Bad Breisig

Derzeit sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Hauptstraße in Bad Breisig bei einem Dachstuhlbrand im Einsatz.

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PHK Floeth



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