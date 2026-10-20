Bad Breisig
Presseerstmeldung - Dachstuhlbrand in Bad Breisig
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Derzeit sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Hauptstraße in Bad Breisig bei einem Dachstuhlbrand im Einsatz.

Medienvertreter werden gebeten, von Nachfragen abzusehen. Es wird zu gegebenem Zeitpunkt nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen
PHK Floeth

Telefon: 02642-93820

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren