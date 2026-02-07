Hönningen
Presseerstmeldung - Absturz eines Gleitschirmfliegers

Symbolbild

dpa

In einem Waldgebiet innerhalb der Gemarkung 53506 Hönningen kam es am heutigen Tage, gegen 11:56 Uhr, zu einem Absturz eines Gleitschirmfliegers.


Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Gleitschirmflieger augenscheinlich unverletzt. Jedoch hängt der Pilot mit seinem Gleitschirm in einem Baum fest.

Die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen dauern zurzeit noch an.

Aktuell wird gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen, es wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau
Weiler, PK

Telefon: 02691-9250


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren