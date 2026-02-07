Presseerstmeldung - Absturz eines Gleitschirmfliegers

In einem Waldgebiet innerhalb der Gemarkung 53506 Hönningen kam es am heutigen Tage, gegen 11:56 Uhr, zu einem Absturz eines Gleitschirmfliegers.



Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Gleitschirmflieger augenscheinlich unverletzt. Jedoch hängt der Pilot mit seinem Gleitschirm in einem Baum fest.



Die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen dauern zurzeit noch an.



Aktuell wird gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen, es wird unaufgefordert nachberichtet.



