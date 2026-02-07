Presseerstmeldung - Absturz eines Gleitschirmfliegers

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Gleitschirmflieger augenscheinlich unverletzt. Jedoch hängt der Pilot mit seinem Gleitschirm in einem Baum fest.
Die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen dauern zurzeit noch an.
Aktuell wird gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen, es wird unaufgefordert nachberichtet.
