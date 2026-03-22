Pressebericht der Polizeiinspektion Adenau





Durch die Polizeiinspektion Adenau wurden insgesamt 8 Verkehrsunfälle aufgenommen.



Am Sonntagmittag kam es auf der B 258, Gemarkung Baar zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Motorrädern. Ein Motorradfahrer wurde hierbei schwer-, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.



In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Weibern zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Der junge Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die B 412 und beabsichtigte diese auf die L 114 in Richtung Weibern zu verlassen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen. Glücklicherweise wurde der Fahrer hierbei nicht verletzt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert ist. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt.



Ferner wurden am Wochenende Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Auf der B 258, Gemarkung Barweiler konnten am Freitag insgesamt 37 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der Tagesschnellste Pkw wurde bei den erlaubten 70 km/h mit 99 km/h gemessen. Bei einer weiteren Geschwindigkeitsmessung am Samstagnachmittag auf der L 10, Gemarkung Adenau wurden 10 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Der Tagesschnellste Pkw wurde hier bei erlaubten 50 km/h mit 103 km/h gemessen.



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Polizeiinspektion Adenau

Telefon: 02691/925-0





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