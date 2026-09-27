Pressebericht der Polizeiinspektion Adenau Zeitraum vom 25.09.2026 bis 27.09.2026





Scheibe an PKW eingeschlagen



In der Gartenstraße in Adenau wurde am 25.09.2026 im Zeitraum gegen 16.00 Uhr bis 16.45 Uhr die Heckscheibe eines geparkten PKW, schwarzer Nissan, eingeschlagen.



Traktorfahrer ohne Führerschein



Am 26.09.2026 gegen 11.00 Uhr wurde in Boos der Fahrer eines Traktors kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er den erforderlichen Führerschein nicht hat.

Da es nicht sein eigener Traktor war und er für den Besitzer des Traktors die Fahrt durchführte wurde sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Besitzer des Traktors eine Anzeige erfasst.

Der Traktor wurde vor Ort abgestellt und der Schlüssel wurde sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern.



Zum Thema Raser und Poser



Am Freitag wurde in Quiddelbach, Ortsdurchfahrt in Richtung Nürburg, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt.

Im Zeitraum von 09.00-14.00 Uhr wurden 43 Verstöße festgestellt. Besonders negativ aufgefallen war ein Fahrer mit 81 km/h.



Am Samstag, 26.09.2026 im Zeitraum 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr führte die PI Adenau mit eigenen Kräften einen Sondereinsatz zum Thema Raser und Poser durch.

Im Verlauf dieses Einsatzes:

Laserkontrolle Höhe Kirmutscheider Kreuzung in Fahrtrichtung Müsch etwa von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Es wurden 2 Verwarnungen mit Verwarnungsgeld erteilt, sowie 4 Anzeigen erfasst und eine Sicherheitsleistung erhoben.



In Nürburg, auf dem Parkplatz der ESPORTS BAR wurden nacheinander zwei PKW mit spanischen Kennzeichen festgesellt.

Die jeweiligen Nutzenden der beiden Sportwagen waren umringt von einer größeren Anzahl von Zuschauern, die laut und eindringlich jubelten und zu Reaktionen ermuntern wollten.

Die Motoren der PKW wurden mehrmals im Stand hochgedreht um entsprechend übermäßig laute Motorengeräusche zur erzeugen.

Um derart unzumutbares Verhalten zu unterbinden, wurden die Schlüssel der PKW sofort bis zum nächsten Abend sichergestellt. Ferner wurden Sicherheitsleistungen für das jeweilige Bußgeldverfahren erhoben.



Puppe vor herannahendes Auto auf die Straße geworfen

Am 26.09.2026 gegen 22.30 Uhr in Adenau, in Höhe Dr.-Creutz-Platz wurde aus einer 7-köpfigen Personengruppe heraus eine Gummipuppe auf die Straße geworfen, als ein Auto gerade vorbeifuhr. Die PKW-Fahrerin musste eine Vollbremsung machen und sie konnte dadurch einen Unfall vermeiden.

Die Mitglieder dieser Personengruppe sind unerkannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Adenau zu wenden.



3 Motorradfahrer bei Unfall verletzt



Am 27.09.2026 gegen 16.50 Uhr kam es oberhalb von Jammelshofen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer, der auf der B 412 die Einmündung zur K 23 aus Richtung Jammelshofen passieren wollte, als aus der K 23 ein Motorradfahrer nach rechts auf die B 412 einfuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Motorräder, wobei beide Fahrer und eine Sozia verletzt wurden und ins Krankenhaus gebracht wurden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau

02691-9250

piadenau@polizei.rlp.de





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