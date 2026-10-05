Pressebericht der Polizeiinspektion Adenau für das Wochenende 02.10.2026 bis 04.10.2026

Aufgrund des hiermit verbundenen hohen Besucher- und Fahrzeugaufkommens führte die Polizeiinspektion Adenau einen Sondereinsatz mit dem Schwerpunkt auf der Überwachung der sogenannten Poser- und Raserszene durch.



Durch eine kontinuierliche polizeiliche Präsenz im Bereich des Nürburgrings und der umliegenden Ortschaften sowie gezielte Geschwindigkeitskontrollen wurden festgestellte Verstöße konsequent geahndet. Im Rahmen dieses Sondereinsatzes wurden insgesamt 39 Ordnungswidrigkeiten verfolgt. In zahlreichen Fällen wurden empfindliche Sicherheitsleistungen erhoben. Zur Verhinderung weiterer Verstöße beziehungsweise der Weiterfahrt wurden zudem Fahrzeuge oder Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Darüber hinaus wurden Platzverweise ausgesprochen.



Auch die Verkehrsdirektion Koblenz führte im Umfeld des Nürburgrings stationäre Geschwindigkeitsmessungen durch. Hierbei wurden insgesamt 236 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der schnellste gemessene Verkehrsteilnehmer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 57 km/h.



Neben den umfangreichen Verkehrsüberwachungsmaßnahmen nahm die Polizeiinspektion Adenau im Berichtszeitraum insgesamt 13 Verkehrsunfälle auf. Bei drei dieser Verkehrsunfälle wurden Personen verletzt.



Diebstähle in Ahrbrück und Staffel



In der Nacht von Donnerstag, den 01.10.2026, auf Freitag, den 02.10.2026, kam es auf einem Campingplatz in Ahrbrück zu einem Diebstahl aus einem dort abgestellten Schankwagen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Schankwagen und entwendeten Gegenstände.



Ebenfalls in der Nacht vom 01.10.2026 auf den 02.10.2026 wurde im Bereich der Ortslage Staffel Dieselkraftstoff aus einer Arbeitsmaschine entwendet.



Die Polizeiinspektion Adenau hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Adenau in Verbindung zu setzen.



Streitigkeiten Junggesellenfest in Reifferscheid



In den frühen Morgenstunden des Sonntags, den 04.10.2026, gegen 04:19 Uhr, wurde die Polizei zu Streitigkeiten bei dem Junggesellenfest Reifferscheid gerufen.



Nach bisherigen Erkenntnissen war es zwischen zwei größeren Personengruppen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf es auch zu einer Bedrohung kam. Bei den Beteiligten handelte es sich überwiegend um stark alkoholisierte junge Erwachsene.



Durch die polizeiliche Präsenz vor Ort konnte die aufgeheizte Situation beruhigt und eine weitere Eskalation verhindert werden.



Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Hohenleimbach-Lederbach



Am Sonntag, den 04.10.2026, gegen 19:20 Uhr, wurde der Polizei der Brand eines landwirtschaftlich genutzten Gebäudes in Hohenleimbach, Ortsteil Lederbach gemeldet.



Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Lager mit Heuballen in Brand geraten war. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Brohltal waren mit starken Kräften im Einsatz und wurden bei den Löscharbeiten durch Kräfte aus umliegenden Verbandsgemeinden unterstützt.



Nach derzeitigem Stand wurden durch den Brand keine Personen verletzt. Eine Gefahr für umliegende Gebäude oder die Umwelt bestand nicht. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Art und Menge des Brandgutes werden sich die Löscharbeiten voraussichtlich bis in die Nachtstunden hinein erstrecken.



Rückfragen bitte an:



PHK Rothbrust

Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691 925-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell