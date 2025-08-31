Pressebericht der Polizei Adenau am Wochenende vom 29.08.2025 - 31.08.2025

Zudem fand in der Innenstadt von Adenau das beliebte, autofreie Heimatfest statt.



Durch die Polizeiinspektion Adenau wurden insgesamt 14 Verkehrsunfälle aufgenommen. Eine Person wurde im Zusammenhang eines Verkehrsunfalles leicht verletzt. In drei weiteren Verkehrsunfällen flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.



Ferner kam es zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss des Fahrzeugführers, welcher ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.



In den Abendstunden kam es weiterhin zu insgesamt 5, teils wechselseitigen, körperlichen Auseinandersetzungen. Mehrere Personen wurden hierdurch leicht verletzt.



Trotz der polizeilichen Einsatzmaßnahmen wurden regelmäßige Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten, sowohl im Bereich der Geschwindigkeitsüberschreitung als auch im Bereich der unnötigen Lärmverursachung konsequent verfolgt werden.



Gemeinsam mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes wurden am Wochenende weitere Maßnahmen im ruhenden Verkehr getroffen und entsprechende Verstöße geahndet.



