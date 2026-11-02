Presseabschlussmeldung Gebäudebrand in der Ortslage Wehr



Bei Eintreffen der Funkstreifen-Besatzung befanden sich bereits zahlreiche Kräfte der umliegenden Feuerwehren sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

Es konnte festgestellt werden, dass eine Scheune im Vollbrand stand. Die Scheune wurde von Anwohnern als Werkstatt und Strohlager genutzt. Der Dachstuhl wurde vollständig zerstört.

Aufgrund der engen Bebauung wurden mehrere umliegende Gebäude (Garagen und Scheunen) durch Hitzeeinwirkung beschädigt, ein Übergreifen der Flammen konnte aber durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden.

Kurzfristig mussten ca. 20 Personen aus den umliegenden Häusern ihre Gebäude verlassen. Diese konnten jedoch kurze Zeit später zurückkehren.

Ein Bewohner erlitt durch den Brand leichte Verletzungen; zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.



Die Kriminalpolizei Mayen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



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