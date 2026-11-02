Wehr
Presseabschlussmeldung Gebäudebrand in der Ortslage Wehr
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Durch die Leitstelle wurde zunächst der Brand einer Garage in der Hauptstraße in Wehr gemeldet.

Lesezeit 1 Minute


Bei Eintreffen der Funkstreifen-Besatzung befanden sich bereits zahlreiche Kräfte der umliegenden Feuerwehren sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.
Es konnte festgestellt werden, dass eine Scheune im Vollbrand stand. Die Scheune wurde von Anwohnern als Werkstatt und Strohlager genutzt. Der Dachstuhl wurde vollständig zerstört.
Aufgrund der engen Bebauung wurden mehrere umliegende Gebäude (Garagen und Scheunen) durch Hitzeeinwirkung beschädigt, ein Übergreifen der Flammen konnte aber durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden.
Kurzfristig mussten ca. 20 Personen aus den umliegenden Häusern ihre Gebäude verlassen. Diese konnten jedoch kurze Zeit später zurückkehren.
Ein Bewohner erlitt durch den Brand leichte Verletzungen; zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Mayen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Remagen

Telefon: 02642 938200


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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