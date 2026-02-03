Derzeit laufen noch die Rettungs-
und Löscharbeiten. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz. Durch
die Einsatzmaßnahmen kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen des Verkehrs auf den beiden genannten Straßen.
Von weiteren Anfragen bitten wir derzeit abzusehen, es wird zeitnah
nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cochem
Telefon: 02671/984-0
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Presse-Erstmeldung Verkehrsunfall L16/L106, Gem. Gevenich
Derzeit laufen noch die Rettungs-