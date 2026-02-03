Gevenich
Presse-Erstmeldung Verkehrsunfall L16/L106, Gem. Gevenich
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Gegen 10:33 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall mit brennendem Fahrzeug an der Einmündung L16/L106 mitgeteilt.

Derzeit laufen noch die Rettungs-
und Löscharbeiten. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz. Durch
die Einsatzmaßnahmen kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen des Verkehrs auf den beiden genannten Straßen.

Von weiteren Anfragen bitten wir derzeit abzusehen, es wird zeitnah
nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
Telefon: 02671/984-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren