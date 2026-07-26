Polizeiliche Bilanz des Wochenendes vom 24.07. - 26.07.2026

Adenau (ots) -



Die Polizeiinspektion Adenau zieht eine insgesamt arbeitsreiche Bilanz des Wochenendes vom 24.07.2026 bis 26.07.2026.



Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 13 Verkehrsunfälle aufgenommen. In einem Fall wurde eine Person verletzt. Darüber hinaus entfernten sich bei drei Verkehrsunfällen die jeweiligen Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen in diesen Fällen dauern an.



Insgesamt wurden 20 Strafanzeigen gefertigt. Davon stehen sieben Strafanzeigen im Zusammenhang mit der Veranstaltung "Rad am Ring" am Nürburgring. Hier kam es unter anderem zum Diebstahl mehrerer hochwertiger Fahrräder. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, verdächtige Beobachtungen der Polizei mitzuteilen.



Am 25.07.2026 kam es gegen 23:19 Uhr in der Ortslage 53506 Kesseling zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach einem zunächst verbalen Streit zwischen zwei männlichen Personen schlug einer der Beteiligten sein Gegenüber mit einem Gegenstand. Im weiteren Verlauf verletzte der nun Angegriffene seinen 24-jährigen Kontrahenten mit einem Messer. Der Geschädigte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, es besteht keine Lebensgefahr. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an und wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.



Im Rahmen von zwei polizeilichen Sachverhaltsaufnahmen am 24.07.2026 sowie am 26.07.2026 kam es zu Widerstandshandlungen gegenüber der eingesetzten Polizeibeamten. Glücklicherweise wurden hierbei keine Polizeikräfte verletzt. Nach Einleitung entsprechender Strafverfahren wurden ein 60-jähriger Beschuldigter im Anschluss in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, der weitere 66-jährige Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt.



Rund um den Nürburgring wurden vereinzelt Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Insbesondere fielen Fahrzeugführer auf, die durch unnötige Lärmentwicklung sowie Verstöße gegen die geltenden Verkehrsvorschriften Anlass zu polizeilichem Einschreiten gaben.



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Polizeiinspektion Adenau, PHK Rothbrust

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