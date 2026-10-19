Polizeiinspektion Adenau: Ahrbrück - Zeugen- / Hinweissuche nach Autodiebstahl

10.2026 - 19.10.2026) kam es in der Ortslage Ahrbrück zu mehreren Diebstählen aus PKW inklusive einer Komplettentwendung eines PKW in der Ahrstraße in Ahrbrück.



Der entwendete PKW parkte dort in der Einfahrt eines Einfamilienhauses.



Bei dem entwendeten PKW handelte es sich um einen schwarzen Alfa-Romeo Giulietta aus dem Baujahr 2015.



Weiterhin wurde in diesem Tatzeitraum ein verdächtiger silberner Renault mit niederländischen Kennzeichen gesichtet, welcher im Zusammenhang zur Tat stehen könnte. Die angebrachten Kennzeichen wurden jedoch bereits vor 10 Tagen als gestohlen gemeldet.



Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum weitere verdächtige Wahrnehmungen über Personen oder Fahrzeuge in der unmittelbaren Umgebung, insbesondere in der Ortslage Ahrbrück gemacht haben, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Adenau in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau

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