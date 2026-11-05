Polizei warnt vor betrügerischen Spendensammlern an Einkaufsmärkten



In zwei bislang bekannt gewordenen Fällen in 53489 Sinzig, Industriestraße sowie 56743 Mendig, Bahnstraße wurden die Geschädigten von jeweils einem Einzeltäter angesprochen. Die Täter gaben vor, Spenden für gehörlose Menschen zu sammeln und baten um eine Geldzuwendung.

Die angesprochenen Personen erklärten sich zur Spende eines Kleinbetrages bereit. Zur Abwicklung der Spende führten die Täter ein mobiles EC-Kartenterminal mit sich. Im Zuge des Bezahlvorgangs manipulierten die Täter offenbar die Betragseingabe, sodass anstelle der gewünschten Kleinbeträge, vierstellige Beträge von den Konten der Geschädigten abgebucht wurden.



Wer selbst auf diese Weise angesprochen wurde oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



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