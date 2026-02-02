Polizei Mayen bittet um Hinweise...

Mayen
In der Nacht vom 24.01. auf den 25.01.26 wurden am Friedhof in Münstermaifeld, Ortsteil Metternich mehrere Gräber beschädigt.

Es wurden unter anderem mehrere Pflanzen herausgerissen, Grabschmuck entfernt und/oder zerstört. Die Polizeiinspektion Mayen bittet daher um Ihre Mithilfe. Sollten Sie Hinweise zu dem/den Täter/n oder der Tat geben können, wird um Mitteilung per Mail (pimayen.ermittlungen@polizei.rlp.de) oder Telefon (02651/801-0) gebeten.

