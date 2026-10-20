Polizei kontrolliert Zweiradfahrende am Schulzentrum Sinzig E-Scooter im Fokus

Im Mittelpunkt standen insbesondere Personen, die E-Scooter nutzen. Darüber hinaus kontrollierten die Einsatzkräfte auch Radfahrende sowie Personen, die mit Kleinkrafträdern unterwegs waren.



Die Einsatzkräfte kontrollierten zahlreiche Personen, die mit Zweirädern unterwegs waren. Bei Minderjährigen, die das vorgeschriebene Mindestalter für die Nutzung eines E-Scooters noch nicht erreicht hatten, untersagten sie die Weiterfahrt. Die Polizei weist darauf hin, dass E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr erst ab einem Mindestalter von 14 Jahren und nur mit gültigem Versicherungsschutz genutzt werden dürfen.



Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte Verstöße gegen die geltenden Beleuchtungsvorschriften fest. Gerade zu Beginn der dunklen Jahreszeit ist eine funktionierende und vorschriftsmäßige Beleuchtung besonders wichtig, damit Personen auf zwei Rädern rechtzeitig erkannt und Gefahren im Straßenverkehr frühzeitig wahrgenommen werden können.



Die Kontrollen dienen der Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere im Umfeld von Schulen.



Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, durch vorschriftsmäßig ausgestattete Fahrzeuge und rücksichtsvolles Verhalten zur Sicherheit im Straßenverkehr beizutragen. Auch die Erziehungsberechtigten werden gebeten, ihre Kinder für die geltenden Vorschriften zu sensibilisieren und insbesondere bei der Nutzung von E-Scootern auf die Einhaltung der Altersgrenze, einen gültigen Versicherungsschutz sowie eine funktionierende Beleuchtung zu achten.



Die Polizei weist zudem auf das bestehende Durchfahrtsverbot im Bereich des Dreifaltigkeitswegs hin. Auch dort werden Verkehrskontrollen durchgeführt. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, die entsprechende Beschilderung zu beachten und das Durchfahrtsverbot einzuhalten.



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