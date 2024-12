POL-PDMY: Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht zwei Unfälle

Der flüchtige Fahrzeugführer war gegen ein geparktes Fahrzeug in der Cochemer Brückenstraße gefahren und hatte die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An der Unfallörtlichkeit konnte das Kennzeichen des Unfallverursachers aufgefunden werden. Kurze Zeit darauf wurde ein weiterer Verkehrsunfall im Bereich der Sehler Anlagen gemeldet. Die beauftragte Streife konnte einen Pkw feststellen, der halb auf der Straße und halb in den dort gepflanzten Hecken stand. Hierbei handelte es sich um das Fahrzeug welches zuvor den Verkehrsunfall in der Brückenstraße verursacht hatte. Mit dem verantwortlichen 21-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 2,56 Promille ergab.

Der Fahrer blieb bei den Unfällen unverletzt.

Eventuell könnte der Fahrer weitere bisher unbekannte Verkehrsunfälle verursacht haben. Etwaige Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich bei der Cochemer Polizei zu melden



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

PHK Winnen



Telefon: 02671-984-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell